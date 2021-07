CBF é multada em R$ 54 mil por aglomerações na final da Copa América

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura do Rio de Janeiro multou a CBF em R$ 54 mil por aglomeração nos arredores do Maracanã, momentos antes da partida entre Brasil x Argentina – final da Copa América.

Mesmo a entidade respeitando o limite de 10% da capacidade do estádio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que algumas medidas de segurança para tentar frear a disseminação da Covid-19 foram desrespeitadas. Além disso, haverá investigação sobre supostos testes falsos de RTC-PCR.

A Copa América é uma competição organizada pela Conmebol, entretanto, a pasta entende que a CBF também é responsável por questões que envolvem todo o evento.

“A medida foi tomada diante da constatação de inobservâncias às disposições contidas na Resolução “N” SMS n° 4.956, de 08/07/2021 e no próprio Protocolo Sanitário apresentado pela CONMEBOL. A configuração da infração é gravíssima, de acordo com o Código Sanitário Municipal e à legislação vigente que versa sobre as medidas de proteção à vida relativas à de Covid-19, tendo em vista o dano potencialmente causado à saúde pública”, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

