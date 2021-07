Homem é encaminhado a delegacia por desacato e desobediência em Campina da Lagoa

Por volta das 23h50 do último sábado (10), uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Av. Brasil, Campina da Lagoa, quando se deparou com uma Toyota/Hilux prata realizando arrancada brusca.

Os policiais fizeram o retorno e localizaram a caminhonete na Av. Brasil, no cruzamento com a Rua Antonio Chiqueto. O condutor, de 25 anos, já estava fora do veículo quando a equipe chegou. O rapaz apresentava sinais de embriaguez, porém alegou que não era ele o condutor e não obedeceu à ordem de abordagem.

A todo momento o indivíduo desrespeitava os policiais dizendo: “Se chegar multa para mim, vocês vão perder a farda de vocês. Vocês não sabem quem sou e de quem sou filho”.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de Campina da Lagoa para que

fossem tomadas as devidas providências. Outras três pessoas estavam em companhia do rapaz, elas também apresentavam sinais de embriaguez, contudo não ofereceram nenhuma resistência durante a abordagem.

