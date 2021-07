Paraná confirma 241 óbitos e mais 2.310 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (12) mais 2.310 casos confirmados e 241 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.320.797 casos confirmados e 32.531 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta segunda-feira são de fevereiro (2), março (46), abril (19), maio (35), junho (228) e julho (1.980) de 2021.

INTERNADOS

O informe relata que 1.777 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.380 pacientes em leitos SUS (773 em UTI e 607 em enfermaria) e 397 em leitos da rede particular (208 em UTI e 189 em enfermaria).

Há outros 2.094 pacientes internados, 946 em leitos UTI e 1.148 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 241 pacientes. São 95 mulheres e 146 homens, com idades que variam de 05 a 94 anos. Os óbitos ocorreram de 05 de março a 12 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (38), Maringá (9), Londrina (6), Sarandi (6), Cascavel (5), São José dos Pinhais (5), Apucarana (4), Fazenda Rio Grande (4), Andirá (3), Arapongas (3), Araucária (3), Foz do Iguaçu (3), Guarapuava (3), Paranavaí (3), Prudentópolis (3), Reserva (3), Telêmaco Borba (3), Campo Mourão (2), Cianorte (2), Jardim Alegre (2), Mandaguari (2), Mandaguaçu (2), Paranaguá (2), Ponta Grossa (2), Santa Helena (2), Terra Boa (2), Toledo (2), Umuarama (2) e União da Vitória (2).

A Secretaria da Saúde registra ainda a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Adrianópolis, Alvorada do Sul, Ampére, Araruna, Ariranha do Ivaí, Assaí, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança, Bom Jesus do Sul, Califórnia, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Candói, Carambeí, Cerro Azul, Chopinzinho, Colorado, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Curiúva, Diamante D’Oeste, Diamante do Norte, Dois Vizinhos, Douradina, Enéas Marques, Faxinal, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Goioerê, Guamiranga, Guapirama, Guaratuba, Guaíra, Ibiporã, Iguatu, Irati, Itaperuçu, Ivaiporã, Ivaí, Jacarezinho, Japira, Japurá, Jataizinho, Juranda, Laranjal, Lidianópolis, Loanda, Luiziana, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Marilena, Maripá, Mauá da Serra, Medianeira, Mercedes, Morretes, Munhoz de Melo, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Santa Rosa, Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Palotina, Paranacity, Pato Branco, Pinhão, Piên, Porecatu, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Quatiguá, Quatro Barras, Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Rolândia, Salto do Itararé, Salto do Lontra, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Izabel do Oeste, Santa Maria do Oeste, Santa Mônica, Santa Terezinha de Itaipu, Santana do Itararé, Santo Inácio, Serranópolis do Iguaçu, Siqueira Campos, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São José da Boa Vista, São José das Palmeiras, São Mateus do Sul, Tamarana, Tamboara, Tapira, Terra Rica, Tibagi, Tuneiras do Oeste, Turvo, Ventania, Verê e Virmond.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 6.973 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 184 pessoas foram a óbito.

Com informações de AEN.

