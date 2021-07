Policia Militar encerra festa clandestina com mais de 70 pessoas em Anahy

A festa clandestina acontecia na área rural, cerca de 1 km da cidade de Anahy, com mais de 70 pessoas na noite do último sábado (10) e foi encerrada por equipes da Polícia Militar durante a madrugada.

A equipe policial recebeu diversas denúncias de perturbação de sossego e aglomeração, e por volta das 1h30min esteve no local. Os policiais encontraram mais de 20 veículos e cerca de 70 pessoas.

Com a chegada da PM muitos correram para o milharal e veículos saíram do local não sendo possível a abordagem de todos, apenas sendo efetuados boletim de ocorrência com alguns nomes que serão intimados em datas futuras.

Informações e foto : Site Conexão Revista

