Polícia Rodoviária Federal apreende Crack na BR 369

A equipe da PRF abordou um Sandero de Cascavel, conduzido por sua proprietária, de 27 anos de idade, e que tinha a filha de 9 anos como passageira.

Durante a abordagem a mulher apresentou incoerências entre a origem e destino de sua viagem, se mostrando confusa e nervosa.

A equipe decidiu retornar até a Unidade Operacional de Cascavel onde iniciou uma fiscalização minuciosa no veículo que revelou a existência de 16 tablets de Crack escondidos no painel do veículo. Os tablets totalizaram 16,85 kg da droga.

O veículo e a proprietária foram encaminhados a delegacia de polícia civil de Cascavel e a manor foi entregue a familiares.

Fonte: Assessoria PRF

Publicidade: