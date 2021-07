Brasil é o segundo país no mundo em número de mortes de crianças por Covid-19

O Brasil é o segundo país no mundo em número de mortes de crianças por Covid-19.

A internação de pessoas de até 19 anos representam 1,4% dos registros e 0,33% das mortes pelo vírus no país, percentual próximo à média global. Somente na faixa etária de 0 aos 9 anos foram registrados 948 óbitos do início da pandemia até meados de maio.

“Comparando com Reino Unido que tiveram 25 óbitos, Estados Unidos com um pouco mais de uma centena, por milhão o Brasil tem 10 vezes mais óbitos de crianças e adolescentes por milhão de habitantes, ou seja, mesmo correspondendo com uma fração muito pequena do total de óbitos, o número absoluto de crianças e adolescentes que já vieram a falecer é muito grande”, afirma Renato Kfouri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.

