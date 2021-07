Faça um seguro de vida com a Luxon é + seguro

O que é o Seguro de Vida?

O seguro de vida é uma forma de minimizar o impacto que os imprevistos trazem para nossas vidas. Além de oferecer seguro com cobertura de morte, as seguradoras podem ainda oferecer outras coberturas, como nos casos de invalidez permanente ou de uma doença grave, por exemplo.

Por que ter um seguro de vida?

Os seguros de vida são muito bem-conceituados em países desenvolvidos como os EUA, Japão e a maior parte da Europa, mas ainda não são tão populares no Brasil. Segundo um estudo da resseguradora Swiss Re, os prêmios dos seguros de vida correspondem a 9,5% do PIB nos EUA e apenas 1,4% no Brasil. O sucesso nos países desenvolvidos é explicado pelo elevado imposto sobre heranças cobrado pelos governos locais. Como os seguros de vida não fazem parte do patrimônio pessoal, não são taxados. Por isso, acabaram se tornando uma importante ferramenta para auxiliar no planejamento sucessório.

Uma grande vantagem do seguro de vida é que o capital segurado contratado pode auxiliar nas custas do inventário por oferecer liquidez aos beneficiários, além de auxiliar na manutenção do padrão de vida e na preservação do patrimônio. Seguro de vida é um daqueles produtos que contratamos com a intenção de nunca precisar usar. Mas, se você possui alguém que você desejaria ver amparado na sua ausência, então você deve avaliar a possibilidade de contratar esse produto.

Uma vez que esteja convencido de que você precisa contratar esse tipo de seguro, é hora de se perguntar que tipo de cobertura você precisa ter e de quanto deve ser a indenização para garantir a tranquilidade financeira necessária para manter a vida da sua família nos trilhos em sua ausência.

Valor do seguro

O preço de uma apólice de seguro de vida depende de uma série de fatores, como o tempo de duração da cobertura, sua idade, saúde, estilo de vida e até hábitos pessoais. Por conta disso, por exemplo, a apólice de uma pessoa mais jovem tende a custar menos que a de uma pessoa com mais idade.

Para estimar o valor do seu capital segurado (valor da indenização que os beneficiários recebem), calcule as despesas correntes da sua família e estabeleça o prazo que deseja ter de cobertura para estas despesas.

Se, por exemplo, seus filhos forem muito jovens, você precisa se preocupar com a garantia do futuro deles. Você deve se lembrar que eles precisarão de dinheiro para conseguir concluir os estudos antes de arrumarem um emprego e passarem a ser independentes financeiramente.

Identificar as suas necessidades é analisar o perfil da sua família, idade dos seus filhos, entre outros fatores. Fique tranquilo, com a orientação correta, o seguro de vida caberá no seu bolso sem dificuldade.

Seguro de vida e seguro de vida por morte acidental?

De forma simplificada, pode-se dizer que a maior diferença entre as duas coberturas é que o de vida cobre qualquer tipo de morte (seja natural ou acidental) e o de morte acidental oferece cobertura nos casos de falecimento decorrentes desta causa. Na prática, isso significa que o seguro de vida com cobertura de morte é mais amplo do que o seguro de acidentes pessoais, mas isso acaba refletindo no preço, que tende a ser maior do que o de seguro só por morte acidental.

Cuidados ao contratar um seguro

Uma vez que tenha uma ideia clara do que pretende, é hora de contatar um profissional que oferece seguros e pesquisar as melhores condições oferecidas no mercado e o melhor seguro que se adéqua às suas necessidades individuais.

Faça seu seguro na Luxon é + Seguro, empresa que está a mais de 20 anos no mercado. Fça uma visita sem compromisso e saiba mais. –Rua Brasília 747, Centro – Tel: 3543 2630 / 3543 4162.