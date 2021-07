Homem alcoolizado é preso após colidir Fusca contra muro em Ubiratã

O fato aconteceu no inicio da noite de quarta-feira (14), quando a Policia Militar recebeu informações de que havia um homem praticando direção perigosa na Rua Munhoz da Rocha.

No local, os policiais constataram que o motorista de um VW/fusca havia colidido contra um muro e estaria tentando se evadir do local com o carro. O homem foi abordado e estava em visível estado de embriaguez.



Diante da situação o homem foi submetido ao teste do etilômetro, o qual aferiu 1.03 mg/l. desta forma, foi dada

voz de prisão e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

11° BPM – Ubiratã Online

