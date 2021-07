Três são presos por tráfico de drogas em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa tirou de circulação três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município.

Uma denuncia anônima levou os policiais até uma residência localizada na travessa Paulo VI, na Vila Santa Terezinha.

As informações davam conta de que no local alguns jovens estariam fazendo o uso e comercio de entorpecentes. Com base nas informações, os policiais verificaram que um dos moradores já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

Os militares foram até o local e avistaram os suspeitos fazendo uso de cocaína. Ao realizar a busca domiciliar, foram encontradas várias porções de maconha que pesaram 337 gramas, uma pistola de airsoft e diversas folhas com anotações sobre a venda de drogas.

Os três abordados são bastante conhecidos no meio policial pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes, furto, roubo, além de outras práticas delituosas. No local, os policiais também apreenderam cinco celulares. Um veículo Ford/Escort que estava com um dos abordados foi recolhido ao pátio do Destacamento de Campina da Lagoa, para que fossem tomadas todas as medidas cabíveis.

Os três indivíduos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia.

11º BPM – Ubiratã Online

