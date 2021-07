NOIVA CHEGA AO CASAMENTO COM VIATURA DA PRF APÓS CARRO ESTRAGAR NA RODOVIA

Uma história inusitada aconteceu nesta quarta-feira (14) na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram uma noiva na beira da estrada, com o carro estragado. Como procedimento de rotina, os policiais realizaram a abordagem para descobrir o motivo do veículo estar no acostamento e tiveram uma surpresa.

“Estávamos em ronda, próximo ao KM 41, entre Planaltina e Formosa, e visualizamos um veículo parado no acostamento. Como já é de praxe da PRF, procedemos a abordagem para ver do que se tratava e quando olhamos para dentro do veículo tivemos uma imagem inusitada. Estava a noiva com madrinha e padrinhos, e o veículo com pane”,

De acordo com o agente, a mulher estava desesperada, pois eram 14h30 e o casamento estava marcado para às 15h. Além disso, o conserto iria demorar. Diante da situação e sem ocorrências de emergência, os policiais resolveram salvar o grande dia da mulher.

“A equipe não pensou duas vezes. A noiva estava desesperada e ingressou na viatura e deslocamos para que ela pudesse realizar o seu sonho”.

