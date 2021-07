PADRASTO QUE ESTUPROU E ENGRAVIDOU ENTEADA É PRESO EM CAMPINA DA LAGOA

Na tarde dessa quinta-feira (15), a equipe de investigação de delegacia de Campina da Lagoa deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um masculino suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 13 anos de idade.

As investigações conduzidas pela polícia civil revelaram que o autor abusou sexualmente da enteada de forma sistemática, aproveitando-se de momentos a sós com a infante e pela ausência de vigilância da genitora.

O resultado dos abusos foi a gravidez da infante, que já se encontra na trigésima segunda semana de gestação.

Diante da gravidade do caso, a Autoridade Policial representou ao Judiciário pela prisão preventiva do abusador, que já havia sido preso em 2018 pela prática do mesmo crime.

Mesmo com o deferimento do pedido, o mandado só foi cumprido no dia de ontem, tendo em vista que o suspeito estava foragido há mais de semanas.

A vítima foi encaminhada à rede de proteção do município de Nova Cantu-PR e está sob acompanhamento.

O preso permanece à disposição da Justiça e deverá ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, em reiteração delitiva.

Fonte e foto: Delegado Ivo Vourvupulos Viana

Publicidade: