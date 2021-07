QUASE 300 COELHOS EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS SÃO RESGATADOS EM MARINGÁ

Durante ação de fiscalização na manhã desta quarta-feira (14), a Prefeitura de Maringá encontrou um espaço que mantêm animais em situação de maus-tratos. Aves e principalmente coelhos foram encontrados em condições insalubres e sem higiene. O local deverá ser multado.

A ação foi feita de maneira conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Secretaria de Fazenda, Guarda Municipal, Conselho Regional de Medicina Veterinária e Agência de Defesa Agropecuária do Paraná.

Ao todo, 276 coelhos foram encontrados em uma propriedade na zona rural da cidade, que não tinha alvará para manter os animais. Muitas gaiolas foram identificadas sem água e comida. Os animais doentes e machucados serão encaminhados para a Clínica de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maringá.

O proprietário será multado em até R$ 2 mil por animal e tem três dias para regularizar o espaço de acordo com orientações do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele poderá entrar com recurso.



