Homem é preso após tentativa de roubo em propriedade rural

Uma tentativa de roubo a uma propriedade rural foi registrada pela Polícia Militar, por volta das 9h da manhã de sábado (17), em Nova Cantu.

Conforme relato das vítimas, quatro homens teriam invadido a fazenda e houve uma tentativa de roubo. Os elementos teriam fugido após um funcionário reagir com disparos de arma de fogo contra um dos acusados, que também portava uma arma de fogo.

No local, os policiais foram informados que dois homens entraram na casa, enquanto que outros dois ficaram do lado de fora. Segundo a vítima, todos usavam máscaras e toucas. Eles teriam se apresentado como policiais e estavam á procura de armas de fogo.

Segundo a mulher, os indivíduos estavam agressivos e chegaram a colocar um facão em seu pescoço, enquanto exigiam onde estavam as armas. Um dos funcionários, que estava no curral, foi chamado por um dos elementos, porém percebeu que era um assalto e se apossou de uma espingarda que estava próxima dele. Neste momento, um dos homens disparou contra ele, que revidou com dois disparos.

Com a reação, os indivíduos empreenderam fuga e entraram numa plantação de milho. Após o corrido, diversas equipes da PM na região realizaram buscas pelos suspeitos. Já por volta das 14h, populares avistaram um indivíduo suspeito saindo de uma mata e avisaram em grupos de WhatsApp dos moradores.

Após tomar conhecimento, o funcionário foi até o local e reconheceu o indivíduo como sendo o mesmo que havia efetuado disparos em sua direção. O acusado foi rendido e detido até a chegada da PM.

Com ele, os populares encontraram um revólver calibre 32 com uma munição intacta. Os policiais estiveram no local e encaminharam o suspeito para a delegacia. Os outros envolvidos no crime não foram localizados.

Fonte: 11º BPM

Publicidade: