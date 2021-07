Motociclista é preso por conduzir embriagado em Ubiratã

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar, por conduzir veículo embriagado, por volta das 18h30 de sábado (17), na Rua Mato Grosso em Ubiratã.

Os policiais estavam em patrulhamento quando perceberam que o condutor de uma motocicleta quase caiu ao

acessar a rua. Ao ser abordado, o homem apresentava visíveis sinais de embriaguez e mal conseguia se equilibrar.

O indivíduo aceitou fazer o teste do etilômetro, porém não conseguiu assoprar o equipamento conforme as orientações. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado até a delegacia. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da PM por estar com débitos.

Fonte: 11º BPM

