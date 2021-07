Paraná contabiliza mais 2.333 casos da Covid-19 e 73 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (19) mais 2.333 casos e 73 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.340.228 casos e 33.625 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (2), fevereiro (3), março (22), abril (35), maio (262), junho (319) e julho (1.690) de 2021.

INTERNADOS – O informe relata que 1.501 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.174 em leitos SUS (643 em UTI e 531 em enfermaria) e 327 em leitos da rede particular (162 em UTI e 165 em enfermaria).

Há outros 1.891 pacientes internados, 904 em leitos UTI e 987 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 73 pacientes. São 27 mulheres e 46 homens, com idades que variam de 25 a 91 anos. Os óbitos ocorreram de 01 de março a 19 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (4), São José dos Pinhais (4), Antonina (2), Arapongas (2), Araucária (2), Bituruna (2), Cerro Azul (2), Cidade Gaúcha (2), Colombo (2), Contenda (2), Cruzeiro do Oeste (2), Cândido de Abreu (2), Fernandes Pinheiro (2), Floresta (2), Foz do Iguaçu (2), Guarapuava (2), Ibiporã (2), Irati (2), Laranjeiras do Sul (2), Maringá (2), Porto Barreiro (2), Roncador (2), Santo Antônio do Sudoeste (2), São Jorge d’Oeste (2) e São Pedro do Iguaçu (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Assis Chateaubriand, Cascavel, Cornélio Procópio, Engenheiro Beltrão, Farol, Imbaú, Ipiranga, Joaquim Távora, Londrina, Paiçandu, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Ribeirão do Pinhal, Santa Isabel do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 7.055 casos de não residentes no Estado – 188 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Total de exclusões: 100 casos de residentes no Paraná.

