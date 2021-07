PRF apreende em Ubiratã 170 celulares com ‘pastor’ que seguia de carro com a família

Cerca de 170 celulares foram apreendidos com um homem que dizia ser pastor no fim de semana, em Ubiratã. Ele estava no carro com a esposa e duas filhas, menores idade.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), no sábado (17) foi dada ordem de parada a um carro Honda Fit. O motorista disse que era pastor e saiu de uma ação religiosa no Paraguai. A equipe fiscalizou o carro e encontrou um compartimento escondido no teto do veículo com 170 aparelhos celulares de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

O condutor informou ter pago 162 dólares em cada aparelho e que os entregaria a um homem em Maringá, que trabalha com vendas online.

O casal foi conduzido a Polícia Federal de Cascavel e o veículo entregue na RFB (Receita Federal do Brasil). O conselho Tutelar local foi acionado para acompanhar a ação devida a presença das menores de idade.

De acordo a PRF, o fato de a viagem ser feita em família e a história de ser pastor, era um meio de tentar ludibriar a fiscalização por parte dos órgãos competentes, semelhante a outra apreensão de drogas ocorrida dias anteriores em que a condutora de Cascavel viajava com a filha.

Fonte: Catve

