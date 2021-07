Mais enxuta e sem público, abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio será nesta sexta

Nesta sexta-feira (23), acontece a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O evento que marca o início da maior competição de esportes do mundo será no Estádio Olímpico. No Brasil, a celebração começa às 8h da manhã, no horário de Brasília.

Sem público por causa da pandemia da Covid-19, os organizadores dos jogos afirmam que a cerimônia será menor do que nos anos anteriores. Os detalhes do evento ainda são um mistério, mas, os dois brasileiros escolhidos para serem os porta-bandeiras são a judoca Ketleyn Quadros e o levantador da seleção masculina de vôlei, Bruninho. Segundo o COB, a escolha de um casal foi para ressaltar a igualdade de gênero.

Nesta edição serão 301 brasileiros na disputa por medalhas. Essa é a maior delegação brasileira em uma edição de Jogos Olímpicos fora do país. Na Rio 2016, foram 465 competidores. A novidade de Tóquio 2020 são novas modalidades dos Jogos: beisebol/softbol, karatê, escalada, surfe e skate. Ao todo são 33 modalidades e 339 eventos de medalha realizados

Apesar dos Jogos começarem oficialmente apenas na sexta, os jogos de futebol feminino e masculino e softbol iniciam um pouco antes.

No dia 21, na quarta-feira, tem jogo do futebol feminino. O Brasil enfrenta a China, a disputa começa às 5h. Na quinta, 22, a seleção masculina joga com a Alemanha, adversário da final da edição do Rio 2016, às 8h30. Os jogos serão no horário de Brasília.

