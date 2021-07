Vereadores votam hoje projeto de lei para pagamento do 13º salário e férias ao prefeito e vice de Ubiratã

Acontece nesta terça-feira (20), a segunda votação do Projeto de Lei N° 51 de 28 de junho de 2021, que pode autorizar o pagamento do 13º salário e férias ao prefeito e ao vice-prefeito do município de Ubiratã.

O projeto esta gerando muita polêmica na cidade e muitas manifestações foram feitas durante a semana pelos munícipes nas redes sociais pedindo o indeferimento do projeto. A maioria dos internautas revelam a indignação com a votação a favor do projeto, principalmente pelo momento em que o mundo está passando com a pandemia. Eles acreditam que o momento é impróprio para tal ato, haja vista que isso iria geral um honorário de mais de 50 mil reais aos cofres públicos, dinheiro esse que poderia ser investido em saúde por exemplo.

Na primeira votação realizada na sessão da última terça-feira (13), o projeto foi aprovado em 1° turno por cinco votos a dois com votos favoráveis dos vereadores: Heitor do gás (Cidadania), Rafael Bartz (PODE), Marcio Shoyo (Cidadania), Rogério da Farmácia (PODE) e Emerson Geinho (PSD). Votaram contra a aprovação do projeto os vereadores: Tia Maria (PSD) e Rafael Leandro (PRTB). A vereadora e primeira dama do município Luciane D’Alecio (PP), não participou da sessão.

” Não é inconstitucional, mas, é imoral ” Afirmou a vereadora Tia Maria durante pronunciamento na última sessão. O vereador Rafael Leandro que também votou contra o projeto acrescentou que esta sempre ouvindo os anseios do povo e trabalhando para o desenvolvimento do município: “Eu, Como gestor, aceitar o 13º de 22 mil reais, pra mim não é plausível”, pontuou o edil.

A próxima votação está marcada para hoje (20). Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Você pode acompanhar também indo até a Câmara Municipal.

