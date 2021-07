Acidente é registrado entre Campina da Lagoa e Sales de Oliveira

Um acidente envolvendo um veículo Gol com placas de Altamira do Paraná e um caminhão com placas de Curitiba, foi registrado na noite desta terça-feira (20), na PR 364.

Segundo informações o veículo Gol seguia sentido Altamira do Paraná e acabou invadindo a pista e batendo de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário.

O condutor do gol, morador de Altamira acabou ferido no acidente e foi socorrido por uma equipe uma equipe da saúde de Campina da Lagoa sendo encaminhado para Hospital Nossas Senhora das Graças e na sequencia encaminhado para atendimento em Campo Mourão. Já o motorista do caminhão saiu ileso do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada, mas no momento estava atendendo uma outra ocorrência na região de Cafelândia.

No trecho que aconteceu o acidente, a malha rodoviária possui muitos buracos o que pode ter ocasionado o acidente.

