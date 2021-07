Em um mês, número de pacientes internados com Covid-19 cai 41% no Paraná

O avanço da vacinação no Paraná tem um reflexo direto no número de pacientes internados nos hospitais. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em um mês o número de pessoas atendidas em enfermarias e UTIs reduziu 41%, queda que é observada em todas as macrorregiões do Paraná. A melhora nos indicadores da pandemia é ainda mais evidente ao se analisar a fila de espera por leitos, que reduziu 87% entre 24 de junho e 23 de julho, passando de 410 pessoas na fila para 57.

Há um mês, segundo análise dos boletins da Sesa, 2.386 pacientes com diagnóstico confirmado da doença estavam internados e outros 2.672 aguardavam resultados. Hoje, são 1.381 pacientes com Covid-19 internados e 1.620 aguardam a realização de exames.

A redução expressiva do número de internados passa, claro, pela vacinação. Em 24 de junho, eram 5.308.694 vacinas aplicadas. Destas, 4.007.506 eram primeiras doses. Agora são 5.447.881 paranaenses que já receberam a primeira dose, 1.723.721 a segunda dose e 290.672 pessoas que receberam doses únicas.

Em Curitiba, os indicadores também são positivos. Há um mês, a capital tinha 93% de ocupação nas UTIs, enquanto agora o balanço aponta 63%, um dos melhores números do ano.

