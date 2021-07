Limão é Bom para Emagrecer? – Mito ou verdade?

Limão é bom para emagrecer ou se trata apenas de mais um mito criado para quem busca emagrecer? É possível perder peso consumindo limão diariamente? É isso que vamos desvendar hoje.

A dúvida sobre o poder de emagrecimento do limão é muito antiga, visto que especialistas já produziram centenas de estudos e vários “influencers” indicam o uso da fruta como poderoso emagrecedor. Mas será mesmo verdade? Ao que tudo indica, sim.

Os limões são aliados do sistema imunológico, promovem a digestão e melhoram o bem-estar da pele. Abaixo, você pode encontrar todos os benefícios do limão, e quais são as qualidades que fazem limões perfeitos para uma perda de peso comprovada.

Portanto, caso queira saber de uma vez por todas se limão é bom para emagrecer, convidamos você a nos acompanhar nessa interessante leitura. Vamos lá!

Os benefícios do limão para nossa saúde

Conforme mencionado, além de ajudara emagrecer, o limão também auxilia em nosso bem-estar como um todo. Por isso é interessante conhecer melhor os seus benefícios em nosso cotidiano.

Trata-se de uma rica fonte de vitamina C, que tem um efeito indiscutivelmente benéfico no corpo humano. Portanto, limão é bom para emagrecer sim, pois já foi comprovado que a vitamina C está intimamente ligada ao emagrecimento.

Recomenda-se comer limão ou beber seu suco também para se defender contra ataques de gripe e resfriados. Na verdade, os limões reduzem os níveis de histamina, uma substância que faz os olhos ficarem vermelhos e o nariz escorrer.

O limão tem um efeito antioxidante e ajuda na produção de colágeno, esse que é o composto que mantém as células unidas: ajuda a curar primeiro a pele de feridas ou cortes. Como se os benefícios do limão não fossem suficientes para apreciá-lo, o limão também é um poderoso alimento anti colesterol.

Além de ser um inibidor do colesterol ruim, o limão também é benéfico no tratamento preventivo de câncer, pois auxilia no processo de descarte de células velhas, trocando as mesmas por novas. Tudo isso porque ele é rico em elementos antioxidantes.

Em detalhes, a limonina e o limoneno, ambos presentes no limão, são substâncias que limitam o dano celular a partir do qual os tumores podem se formar. Enquanto isso, o ácido cítrico e os citratos regulam naturalmente o pH.

Prosseguindo com os seus benefícios, o grupo de vitaminas B contidas no limão são importantes para a nutrição da pele e o equilíbrio do sistema nervoso central. Além de todos esses benefícios do limão, também podemos atribuir a ele propriedades:

Antissépticas;

Tônicas;

Fluidificação;

Hemostáticas;

Carminativas;

Vermífugas;

Alcalinizantes.

Esses são os principais benefícios da fruta, sendo que todos estão ligados à perda de peso de alguma maneira, principalmente quando falamos sobre sua ação desintoxicante, permitindo uma perda de gordura mais fácil.

Água quente e limão pela manhã

Muitos especialistas em nutrição recomendam beber um copo de água quente com limão pela manhã. Agora vamos explicar por que e quais os benefícios de beber água quente com limão.

A primeira coisa a fazer assim que acordar e com o estômago vazio é começar o dia bebendo um copo de água morna e limão, não muito quente. A dose para o preparo é: 1 copo de água morna e três colheres de sopa de suco de limão, sem açúcar.

É importante, também, lembrar de que você precisa escovar os dentes depois de beber água com limão. A razão é que a acidez do limão pode, em longo prazo, corroer o esmalte dos dentes.

Efeitos benéficos dessa prática pela manhã

Começar o dia bebendo água morna e limão traz todos os seguintes benefícios para o corpo:

Fortalece o sistema imunológico;

Equilibra o pH;

Ajuda na digestão;

Purifica a pele;

Melhora o seu humor: você sabia que o aroma de limão reduz a ansiedade e ajuda no tratamento para a depressão?;

Limpa o corpo de toxinas "escondidas" em gorduras localizadas. Dessa forma, você perde peso de forma progressiva e definitiva.

Limão é bom para emagrecer?

Mas afinal, o limão é bom para emagrecer realmente, ou não? Apesar de já termos batido nessa tecla, é importante ressaltar novamente em um tópico próprio para lembra-lo de alguns detalhes importantes.

Acontece que o limão é rico em fibras de pectina, que ajudam a combater a fome. Portanto, beber suco de limão é um inibidor natural da fome, trazendo saciedade quase que instantânea.

Pessoas com uma dieta mais alcalina também mostraram perder peso mais rapidamente. Além disso, o limão é bom para emagrecer porque faz urinar muito, é diurético e com a urina o corpo expele todas as toxinas, inclusive o excesso de gordura. O efeito purificador é indiscutível.

O recomendável é que você acorde com um copo de água com limão pela manhã, e consuma ao menos um copo logo após cada uma de suas principais refeições, ou então meio hora após realizá-las.

Dessa forma, você garante maior sensação de saciedade, tirando aquela fome incontrolável que pode surgir entre as suas refeições diárias já programadas anteriormente.

Contraindicações do uso excessivo de limão

Limão é bom para emagrecer, mas caso ser utilizado de forma excessiva pode trazer alguns problemas ao seu organismo, como: náuseas, diarreias, cólicas estomacais e lesões na mucosa gástrica, entre outras situações.

Além disso, caso você já tiver alguma doença crônica, ou seja, que não haja cura, mas apenas controle da mesma, como gastrite e úlceras pépticas, não é recomendado que você utilize o limão diariamente em sua alimentação.

Realize atividades físicas

Apesar de o limão ser bom para emagrecer, o mesmo não realiza milagres. Mas o que isso significa? Significa que você também deve praticar exercícios físicos diários para alcançar a meta que desejar.

Além de se alimentar bem, é de suma importância que realize de atividades físicas entre 3-5 dias da semana, de forma regular. Pode ser até mesmo uma caminhada junto com seu cão, desde que o mesmo seja um cão adestrado e que obedeça aos seus comandos. Gostou das nossas dicas? Até a próxima!