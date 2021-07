Paraná se prepara para onda de frio mais intensa do ano e temperaturas abaixo de zero

O Paraná se prepara para uma nova onda de frio e temperaturas negativas na próxima semana. Com uma condição de umidade, que começa a avançar a partir da próxima terça-feira (27), há até mesmo possibilidade de chuva congelada e neve, mas o Instituto Meteorológico Simepar alerta que ainda é necessário esperar o início da semana para apontar uma probabilidade de ocorrência dos fenômenos.

Segundo o MetSul, a intensidade da massa pode ser de uma magnitude raramente vista na Região Sul do Brasil, pelo menos nos últimos 21 anos.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, é bastante provável que seja o resfriamento mais intenso do ano. “São mudanças bruscas nas condições do tempo. Em 24 ou 48 horas, teremos uma mudança total da situação. Primeiro será uma frente fria que passa pelo Paraná entre terça e quarta-feira, com condições de chuva e já um declínio de temperatura, para a partir de quinta-feira termos um resfriamento mais intenso”, explica.

Como na quarta-feira, há possibilidade de um acumulado de chuva, as condições podem se tornar favoráveis para a formação de neve ou chuva congelada.

Em Curitiba, a temperatura mais baixa registrada em 2021 e há sim uma possibilidade disso ser batido a partir de quinta ou sexta-feira.

Abaixo de zero

Jacóbsen cita que o Simepar trabalha com modelos computacionais para fazer as previsões, o que pode agravar ou abrandar a situação, a depender do usado. “Quem acompanha nossas previsões percebeu que há dois dias nós tínhamos um apontamento para -3°C em Curitiba, o que seria um recorde histórico. Hoje, nossa previsão já aponta para -1°C, então atenuou. O frio deve sim ser o mais intenso do ano, mas estamos monitorando para verificar como vai evoluir”, disse.

Diante das condições, o Simepar apenas destaca a necessidade de práticas para mitigar os prejuízos com a agricultura, uma vez que as condições podem sim prejudicar pomares e plantações.

