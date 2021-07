Adolescentes são apreendidos com drogas em Campina da Lagoa

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, por volta das 20h45 de sábado (24), após terem sido flagrados com drogas para consumo.

Os policiais estavam em patrulhamento na área central, quando no cruzamento das Avenidas Brasil com Presidente Juscelino Kubistcheck, avistaram três rapazes em atitude suspeita.

Durante a busca pessoal os policiais encontraram um cigarro de maconha e uma porção da mesma droga com dois dos indivíduos. Os dois flagrados com entorpecentes foram encaminhados até a delegacia de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Os jovens disseram que haviam adquirido o entorpecente junto a um indivíduo nas imediações do lago municipal.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: