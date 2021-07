Agrediu a irmã e acabou preso em Campina da Lagoa

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Campina da Lagoa depois de agredir a irmã.

A mulher acionou a PM e informou que seu irmão estava sob efeito de álcool e lhe agrediu com chutes. Durante as agressões ela caiu e bateu a cabeça no chão, além de sofrer um grande hematoma sobre o olho.

No local, os policiais encontraram o acusado, que foi encaminhado à delegacia. A vítima relatou que não foi a

primeira vez que foi agredida pelo irmão.

11º BPM – Ubiratã Online

