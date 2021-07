Homens fortemente armados rendem moradores e roubam residência em Juranda

Uma das vítimas compareceu no Destacamento da Policia Militar para relatar que por volta das 2h da madrugada, quatro indivíduos fortemente armados, dois deles com arma longa e um com uma pistola, invadiram sua residência no Distrito de Primavera e renderam os moradores.



Segundo ele, dois indivíduos ficaram pedindo por armas e dinheiro, enquanto os outros carregaram um televisor de 40 polegadas, dois celulares, uma caixa de som com amplificador, dois relógios, R$ 600,00 e um violão.

A vítima contou que os autores estavam encapuzados, porém acredita que sejam bem jovens. Antes de sair os indivíduos trancaram o casal de moradores em um dos cômodos da casa e pediram que não saíssem.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online

