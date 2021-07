Motociclista sem CNH é preso com drogas em Campina da Lagoa

Policiais militares do DPM de Campina da Lagoa efetuavam policiamento, quando no cruzamento da Rua Vereador Homero Franco com a rua Pio XII, foi dada voz de abordagem a um motociclista que transitava em atitude suspeita.

Com o suspeito os policiais localizaram uma porção de maconha. Ao verificar os dados foi constatado que o condutor não possui CNH.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado para a lavratura de Termo Circunstanciado por portar drogas para consumo.

A motocicleta foi notificada, apreendida e encaminhada para o pátio do Destacamento da Polícia Militar em Campina da Lagoa.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: