Mulher briga por ciúmes do marido e confusão acaba na PM de Ubiratã

Uma mulher procurou a 2ª Cia da PM para relatar que havia sido agredida pela ex-mulher de seu

atual marido.

A vítima contou que levou seu marido ao trabalho, porém ao sair percebeu que ele estava conversando com a ex, que mora em frente ao local de trabalho dele.

Ela então teria voltado para falar com o marido e acabou discutindo com a acusada, que a puxou pelos cabelos e quebrou os retrovisores do carro em que ela estava.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência e orientaram a vítima.

11º BPM – Ubiratã Online

