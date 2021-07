“Vou meter a faca” diz homem preso por ameaçar o irmão em Ubiratã

Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar de Ubiratã, por volta das 10h de domingo (25), depois de ameaçar com uma faca, o seu irmão.

A vítima, que já registrou outros boletins pela mesma situação, acionou a PM.

Com base nas características do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo. No momento da abordagem o homem falava ao celular e dizia que ia “meter a faca”. Durante a revista pessoal os policiais localizaram uma faca na cintura dele.

Diante dos fatos, vítima e acusado foram encaminhados, juntamente com a faca, até a delegacia de Polícia Civil.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: