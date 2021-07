Grave acidente é registrado na PR 239 em Campina da Lagoa

Um grave acidente envolvendo um caminhão com placas de Cafelândia, foi registrado na tarde desta quarta-feira (28), na PR 239 em Campina da Lagoa. Segundo informações o referido caminhão, tentou uma ultrapassagem em local proibido e acabou se chocando com um rodado dianteiro de uma colheitadeira que seguia no mesmo sentido ocasionando o acidente.

Um outro caminhão com placas de Toledo que seguia atrás da colheitadeira acabou batendo na traseira da mesma. Segundo informações do motorista o veículo teria perdido os freios.

O motorista do caminhão com placas de Cafelândia saiu ileso, já o passageiro teve ferimentos leves, no caminhão com placas de Toledo o motorista sofreu ferimentos moderados sendo e o passageiro algumas escoriações. O operador da colheitadeira teve apenas ferimentos leves.

Todos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhoras das Graças em Campina da Lagoa para atendimento.

Com informações do Portal O Vale – Ubiratã Online

