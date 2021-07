Homem cai em golpe na compra de carro e perde R$ 20 mil em Roncador

Um morador da cidade de Roncador caiu ao negociar um carro e perdeu grande quantia em dinheiro. A vítima procurou ontem a Polícia Militar, e relatou que viu um anúncio de um GM/Vectra no valor de R$ 25 mil, e entrou em contato com o suposto vendedor.

Através de conversa pelo WhatsApp, ele teria deixado o carro por R$ 20 mil, porém disse ao interessado que o carro era de um parente e que não era para ele falar o valor acertado ao conversar com o dono do carro.

Nesta modalidade de golpe, o estelionatário também faz contato com o vendedor e diz que tem interesse, porém um parente ou amigo irá ver o carro, e também pede que não comente sobre valores e detalhes sobre a transação.

Desta forma, o interessado na compra fez contato com o dono para combinar uma visita e olhar o carro. Após ver o veículo e dizer que ficaria com o mesmo, o comprador fez duas transferências via Pix (R$ 20 mil total) ao golpista.

Depois disso, vendedor e comprador vão ao cartório para passar a documentação e ai percebem que caíram num golpe, pois o vendedor não recebeu o pagamento e o comprador repassou o valor ao estelionatário.

Ao perceber a fraude, ambos tentaram contato com o golpista, porém ele já havia bloqueado os dois. Neste tipo de golpe, tanto o vendedor quanto o comprador são vítimas, haja vista que o estelionatário usa de artifícios para enganar os dois e assim conseguir concretizar o golpe.

