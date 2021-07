Bom Jardim da Serra registra -8,6°C, menor temperatura observada no Brasil em 2021

A cidade de Bom Jardim da Serra, localizada no estado de Santa Catarina, registrou -8,6°C no final da madrugada desta quinta-feira (29), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). É a menor temperatura registrada em todo o país no ano de 2021.

O município já havia registrado o antigo recorde para este ano em maio, quando foram observados -7,5°C. A temperatura de Urupema (SC), tida como a cidade mais fria do Brasil, atingiu -7,4°C nesta manhã.

Além dos dois municípios citados, Santa Catarina registrou temperaturas negativas nas cidades de Urubuci (-6,5°C), São Joaquim (-6,1°C) e Água Doce (-3,9°C), por exemplo.

O inverno no país fez com que 13 cidades do Rio Grande do Sul registrassem temperaturas negativas na última quarta-feira (28). O frio na região Sul do Brasil está tão intenso que alguns gaúchos conseguiram fazer um boneco de neve.

Tv Cultura

