Mãe é presa acusada de consentir relações sexuais da filha de 13 anos com o padrasto

Informações dão conta de que nesta quarta-feira (28), a mãe da menina que acabou engravidando supostamente após estupro de vulnerável onde o padrasto foi preso preventivamente pela Polícia Civil no último dia 15 de julho, suspeito de abusar sexualmente da vítima, de 13 anos, com o consentimento da própria mãe que era sua amazia.

A Polícia Civil de Campina da Lagoa, prosseguiu com as investigações com apoio do Conselho Tutelar de Nova Cantu, o que acabou revelando que o autor abusava sexualmente da enteada de forma sistemática com o conhecimento da mãe, que também teve o mandado de prisão expedido pela justiça.

Ainda segundo informações a genitora foi presa e encaminhada para prisão em Cascavel.

A vítima foi encaminhada à rede de proteção do município de Nova Cantu e está segue sob acompanhamento.

Fonte: Portal O Vale

