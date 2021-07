Cidades paranaenses batem recordes de baixas temperaturas em 2021

Muitas cidades paranaenses registraram temperaturas negativas na madrugada desta sexta-feira (30), a maioria dela estão localizadas na metade Sul do estado.

A diferença dos outros dias de frio para esta sexta é que há pouco vento, então a sensação térmica é mais condizente ao valor de termômetro.

De acordo com o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacobsen é normal aparecer geada até mesmo no extremo norte e faixa litorânea do Paraná.

A previsão é que o dia se mantenha ensolarado e não haverá uma tarde de baixas temperaturas como na quarta e quinta-feira. As máximas passam dos 20°C e na maioria das regiões se mantém entre 15°C. No fim de semana ocorre a amplitude térmica, no início do dia é baixa e elevadas no período da tarde.

Ainda segundo o meteorologista hoje (30) houve alguns recordes de temperaturas mínimas para o ano de 2021.

Em Ubiratã, entre as 04:00 e as 06:00 horas os termômetros registraram 0 °C . A previsão para os próximos dias é da elevação gradativa da temperatura com altas durante o dia e baixa nas manhãs e noites.

Confira as cidades e temperaturas registradas

-Altônia 1.1;

-Antonina 3.8;

-APPA Antonina 2.8;

-Baixo Iguaçu -1.7;

-Cerro Azul -2.5;

-Cornélio Procópio 2.0;

-Foz do Iguaçu – Itaipu -1.8;

-Guaíra -0.9;

-Guaratuba 5.0;

-Lapa -3.6;

-Paranaguá 5.5;

-Pinhais -2.7;

-Reserva Natural Salto Morato 0.0;

-Santa Helena -2.3.

