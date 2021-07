Incêndio destrói residência em Nova Aurora

Uma casa ficou completamente destruída, após pegar fogo, na noite desta quinta- feira (29), em Nova Aurora.

Segundo informações de moradores da localidade, a residência localizada na Rua Costa e Silva, no Bairro Vila Simone estava com grande movimentação de pessoas durante todo o dia. Há suspeita de que no local exista um ponto de comercialização de entorpecentes.

Ainda segundo relatos, teria acontecido uma discussão no interior da casa, minutos antes de começar o incêndio.

Ninguém ficou ferido.

Com informações do Portal Informar – Ubiratã Online

