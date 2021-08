Baleia de 7 metros é encontrada morta no litoral do Paraná

Uma baleia jubarte foi encontrada encalhada e morta no final de semana, em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná. De acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o animal era um macho e media cerca de sete metros.

A baleia já sem vida foi vista no mar de Pontal do Paraná ainda na quinta-feira (29), porém, era necessário aguardar melhores condições oceanográficas para garantir o encalhe em local adequado para a necropsia. Essa foi a sétima baleia encalhada em 3 meses no litoral do estado. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirada e enterro do animal.

De acordo com o laboratório, este é o sétimo caso registrado de uma baleia jubarte encalhada nas praias do Paraná, em apenas três meses. As causas podem ser diversas e vão desde morte natural até o contato com redes e barcos.



