PR ultrapassa 8 mi de doses aplicadas e é o 3° estado que mais imunizou a população

O Paraná ultrapassou neste final de semana a marca de 8 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Foram, de acordo com o Vacinômetro nacional, 8.072.602, sendo 5.760.300 primeiras doses e 2.312.306 segundas doses ou doses únicas (ciclo completo). Com esse número, o Estado alcança 69,5% da população adulta vacinada com ao menos uma aplicação e 26,5% já protegida contra as formas mais graves da doença.

Neste 2 de agosto, o Paraná é o quinto estado que mais vacinou em números absolutos (quantidade de doses aplicadas). Também é o terceiro que mais imunizou com a primeira dose a sua população (atrás de São Paulo e Rio Grande do Sul) e quinto que mais imunizou de maneira definitiva (duas doses ou dose única) os seus habitantes (depois de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo), segundo o consórcio dos veículos de imprensa.

A previsão do Governo do Estado é que toda a população adulta receba ao menos uma dose até o final de setembro, atingindo os 80% em cerca de um mês, até o fim de agosto. Ainda não há previsão de aplicação em menores de 18 anos.

Alguns grupos já completaram a cobertura vacinal, que é atingida após a aplicação das duas doses ou da vacina de dose única. Os profissionais da saúde estão 100% imunizados, assim como praticamente todo o público com 65 anos ou mais. Entre a população indígena, 86,7% receberam as duas doses, além de 64,7% das pessoas com idade entre 60 e 64 anos.

A população geral, com idade entre 18 e 59 e que não estava contemplada nos grupos prioritários, é o público que mais recebeu vacinas, com 2.578.713 doses aplicadas. É seguido pela faixa dos 60 aos 64 anos (870.380), de 65 a 69 anos (825.121), trabalhadores da saúde (778.208), pessoas de 70 a 74 anos (608.306), comorbidades (575.321), com 80 anos ou mais (446.533) e com idade entre 75 e 79 anos (412.280).

As cidades que mais vacinaram, em números absolutos de doses aplicadas, foram Curitiba (1.414.948), Londrina (409.878), Maringá (383.334), Cascavel (234.487), Ponta Grossa (209.084), Foz do Iguaçu (205.497), São José dos Pinhais (171.226) e Colombo (141.475). De acordo com o Ranking da Vacinação, 55 municípios do Paraná já imunizaram mais de 60% de sua população com ao menos uma dose.

MÉDIA

Julho encerrou com a melhor média de vacinação contra a Covid-19 no Paraná. Foram 71.773 por dia, contra 62.916 em junho, 49.276 em abril, 34.358 em maio, 32.185 em março, 9.309 em fevereiro e 10.412 em janeiro (15 dias). Em seis dias de julho o Estado ultrapassou a marca de 100 mil aplicações. O recorde ainda é 22 de abril, com 176.153.

AEN-PR

