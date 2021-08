Semana começa com 3.147 vagas de empregos com carteira assinada nas Agências do Trabalhador

As 216 Agências do Trabalhador do Estado ofertam nesta semana 3.147 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do Paraná. Destas, 759 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana.

A maioria dos postos de trabalho ofertada nas unidades do Paraná é para os setores da indústria, serviços e construção civil. As principais vagas disponíveis são para operador de telemarketing ativo e receptivo (274), auxiliar administrativo (282), abatedor de aves (116), e alimentador de linha de produção (145). A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas para contratação imediata.

De acordo com o secretário Ney Leprevost, os bons índices que o Paraná vem obtendo nacionalmente na geração de empregos têm relação com a capacidade de atração de investimentos do Governo do Estado e do trabalho que a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho tem feito na captação e intermediação de vagas pelas Agências do Trabalhador e na qualificação da mão de obra através das Carretas do Conhecimento e de cursos EaD.

“O governador Ratinho Junior tem se empenhado muito nisso e nós da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho também temos feito um trabalho intenso”, afirma o secretário.

ATENDIMENTOS NAS AGÊNCIAS – Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e IOS) ou pelo site da Sejuf.

A Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento está sendo feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados em buscar uma oportunidade de emprego devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria, através desse endereço.

As demais Agências do Trabalhador do Paraná devem seguir os decretos das administrações municipais.

Para orientações ou esclarecimentos sobre Seguro Desemprego o atendimento é feito pelo site http://sac.trabalho.pr.gov.br. É possível habilitar seu Seguro Desemprego pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas de aplicativos de seu Celular Android ou IOS.

OFERTA DE VAGAS – Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil, e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf. Para acessar o chat, basta entrar no link:http://sac.trabalho.pr.gov.br.

As informações são da AEN-PR.

