Avião agrícola cai em canavial em Umuarama

Um avião de pequeno porte, de cor vermelha, caiu nesta segunda-feira (02) em um canavial, no distrito de Roberto Silveira na cidade de Umuarama.

A aeronave agrícola estava pulverizando o canavial quando ocorreu o acidente. Não há informações sobre o que teria causado a queda. O piloto teve ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) de Xambrê foi até o ponto onde ocorreu o acidente. O canavial onde a aeronave caiu fica próximo de uma estrada de acesso a uma propriedade particular.

Com a queda, parte do agrotóxico ficou espalhado na terra. Responsáveis pela empresa estiveram no local e retiraram componentes que poderiam ocasionar um incêndio na aeronave.

O piloto foi socorrido, a princípio pela equipe de uma ambulância da usina, e encaminhado para o hospital Norospar em Umuarama.

A assessoria do Hospital Norospar informou que o piloto foi atendido por uma junta médica e, após avaliações clínicas e de imagem, foi liberado. O piloto sofreu apenas escoriações e saiu andando do hospital.

