Cinco pessoas morrem em grave acidente entre Toledo e Assis Chateaubriand

Um gravíssimo acidente de trânsito, na PR 317, entre Toledo e Assis Chateaubriand, próximo ao trevo que dá acesso à comunidade de Ouro Preto, deixou cinco vítimas fatais na noite desta terça-feira (03).

De acordo com informações repassadas à reportagem pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente envolveu uma carreta bitrem e um Volkswagen Gol, com placas da cidade de Jesuítas, pertencente a Secretaria de Saúde do município. A batida ocorreu quando a carreta trafegava no sentido a Toledo e o carro seguia no sentido contrário da via, no trecho de faixa dupla. No local os veículos bateram frontalmente.

No impacto, o Gol foi arrastado e prensado na carroceria da carreta, que atingiu um barranco. O trânsito ficou em meia pista nos dois sentidos. O motorista da carreta foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para atendimento hospitalar em Toledo. As cinco vítimas fatais ocupavam o carro.

Em nota, a PRE informou que após a violenta batida, o condutor do Bitrem foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,50 mg/L. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Toledo.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e fizeram o desencarceramento das vítimas. O Instituto Médico Legal (IML) e perícia foram deslocados para fazerem levantamentos de informações e recolhimento dos corpos. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.

O prefeito do município de Jesuítas, Junior Weiller (MDB) divulgou em uma de suas redes sociais uma nota de pesar lamentando a morte das cinco vítimas que são da cidade de Jesuítas. As vítimas fatais foram identificadas como Adriano Rodrigues da Silva; José Waldir Melão; Luzia da Silva Melão; Dayane Aparecida Oliveira; e Maria Varela de Lima.

Confira o a publicação:

NOTA DE PROFUNDO PESAR POR IRMÃOS JESUITENSES.

Em toda a minha vida pública, nunca deixei de relatar nada aos nossos jesuitenses, porém, em várias oportunidades, o fiz com muita dor. E hoje, é um desses momentos, em que tenho, como prefeito deste município que tanto amo, que vir a público, para comunicar algo que eu jamais gostaria de fazer, a morte de cinco jesuitenses, em uma tragédia.

No final da tarde de hoje, próximo a Toledo, na rodovia que liga a Jesuítas, cinco amados cidadãos de nossa terra, tiveram suas vidas ceifadas. Um deles, cumprindo, como sempre fez, a sua missão, atender ao povo de Jesuítas.

O amigo Adriano Rodrigues Silva, o Adriano Paraná, dirigia o veículo, com mais quatro pessoas e, por conta de imprudência do motorista de uma carreta, de acordo com as informações coletadas, acabou colidindo com a mesma, não tendo chance alguma de sobreviver. Nem ele e nem os demais passageiros do veículo. Deixando famílias, amigos e todo um município em luto.

Todo o nosso pesar e todo o nosso mais profundo desejo de que o Bom Deus, conforte aos nossos corações. Que possamos ter forças, de forma especial, os familiares, para passarmos por este momento de grande dor. Fica aqui, nosso pedido aos céus, que recebam nossos amados, nos Braços Eternos de Deus!

Descansem em paz:

– ADRIANO RODRIGUES DA SILVA;

– JOSÉ WALDIR MELÃO;

– LUZIA DA SILVA MELÃO;

– DAYANE APARECIDA OLIVEIRA;

– MARIA VARELA DE LIMA;

