Gente Procurando Gente: Severino Gomes de Araújo procura pelo tio Amaro que mora na região de Ubiratã

Severino Gomes de Araújo procura por seu tio que mora na região de Ubiratã e que ele nunca conheceu.

Segundo informações repassadas pela mãe de Severino, dona Floriza Leite de Araújo, que nasceu no ano de 1931 na cidade de Panelas de Miranda no Pernambuco e que atualmente esta com 90 anos e reside em Curitiba, ela tem um irmão que mora em Ubiratã, cujo nome é Amaro, porém ela não sabe o sobrenome. Amaro é filho de Manoel Leite de Loures e Maria Rosália Conceição.

Amaro possui sobrinhos em Altamira do Paraná, Campina da Lagoa e Nova Cantu.

Quem souber alguma informação sobre Amaro, filho de Manoel Leite de Loures e Maria Rosália Conceição pode entrar em contato no celular (44) 9 9880 9304.

