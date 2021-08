Identificada família encontrada morta dentro de casa em Umuarama

A Polícia Militar confirmou no início da tarde desta segunda-feira (9) a identificação das três pessoas encontradas mortas dentro de casa na avenida São Paulo, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Todos são da mesma família.

As vítimas são: Antônio Soares dos Santos (pai), Helena Maria Marra dos Santos, (mãe) e Jaqueline Soares (filha).

Entenda o Caso

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas na manhã desta segunda-feira (9) dentro da própria casa em Umuarama, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, os corpos são de pai, mãe e filha.

Ainda segunda a polícia, as vítimas teriam sido mortas a golpes de faca. O casal foi encontrado na cozinha do sobrado. Já a filha foi encontrada no segundo andar do imóvel, dentro de uma banheira. Ela estava com roupas. A polícia acredita que ela tenha tentado se esconder do autor do crime no local.

Peritos da criminalística, investigadores da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local colhendo informações para dar início as investigações.

Fonte TV CAIUÁ / Jornal de Cianorte Agora

