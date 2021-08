Polícia incinera mais de 5,5 toneladas de drogas

Maringá – A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (10), a incineração de 5.579,00 Kg de drogas apreendidas em ações e operações realizadas em conjunto pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná. Todas as forças citadas também atuaram na destruição dos entorpecentes.



As drogas foram incineradas com prévia autorização judicial numa indústria localizada nesta cidade, tendo sido destruídos 5.407 Kg de Maconha e 172 Kg de Cocaína, resultado de quatro ações ocorridas entre 25/06 e 03/08 deste ano. A Vigilância Sanitária de Maringá acompanhou todo o procedimento.



As apreensões resultaram da integração entre as forças policiais, em decorrência da OPERAÇÃO HORUS do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



A OPERAÇÃO HÓRUS faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e (COE – Comando de Operações Especiais/BOPE) da Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e Tático já Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Exército Brasileiro (EB), com apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça.



