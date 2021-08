LIGA Energia Solar: Quantos Painéis Solares preciso para uma residência?

Você sabe de quantos painéis fotovoltaicos você precisa para reduzir a sua conta de luz em 95%?

A quantidade de placas solares necessárias varia de acordo com a região

A quantidade de placas solares a serem usadas depende de variáveis como a temperatura média do local, o consumo médio da casa e até mesmo a localização da residência, mas a média, no Brasil, é de 7 painéis solares para uma residência com até 3 pessoas.

Essas questões devem ser consideradas na hora de escolher a capacidade de geração de energia do seu sistema fotovoltaico e quanto deseja reduzir da conta de luz.

Na hora de decidir o tamanho do seu sistema fotovoltaico, tenha em mente as seguintes questões:

Qual o espaço do seu telhado em metros quadrados?

O quanto você quer investir?

O quanto você quer economizar?

A sua economia na conta de luz pode chegar até 95% com a quantidade certa de placas solares instaladas.

Quantos módulos fotovoltaicos preciso para a região Sul?

A região Sul, conhecida por seus invernos rigorosos, tem como média de instalação um número de sete a oito módulos fotovoltaicos. A economia, na conta de luz, gira em torno dos R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, uma vez que os módulos são capazes de produzir, em média, 259 e 277 kWh mensais. A instalação de sistemas de energia solar residencial corresponde a uma economia anual de mais de R$ 2.000 na conta de energia. Já no caso de sistemas de energia solar comerciais, a economia anual pode ultrapassar os R$ 7.000.

Para saber o tamanho ideal do seu sistema fotovoltaico, entre em contato com a LIGA Energia Solar, vamos disponibilizar um técnico para analisar a suas contas de luz, os seus hábitos de consumo e o local disponível para a instalação do sistema solar fotovoltaico. Desta forma, você vai conseguir dimensionar um sistema fotovoltaico que caiba no seu bolso e atenda as suas expectativas!

Faça um orçamento gratuito, e verifique quanto você pode economizar em sua conta de luz.

