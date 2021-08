Carro fica destruído após colidir com caminhão no trevo de Nova Aurora

Um grave acidente foi registrado na manhã quinta-feira (12), na BR 369, no trevo de acesso ao Município de Nova Aurora, no quilômetros 473 da rodovia.

A batida envolveu um caminhão e um veículo conduzido por um homem que estava trafegando sentido a Nova Aurora.

No acidente o condutor do veículo um homem não identificado e sua esposa, receberam atendimento do Samu e Defesa Civil e foram encaminhados para o hospital.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico, maiores informações em breve.

Fonte: Portal Região – Repórter: PC

Publicidade: