Jovem é apreendido após ameaçar parentes com facão em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada na manhã de quarta-feira (11), para conter um adolescente de 16 anos que estava armado com um facão e ameaçava de morte o irmão de 21 anos, a cunhada e sua sobrinha, de apenas 2 anos.

A equipe policial se deslocou até a residência, localizada na Avenida João Bento, proximidades do Corpo de Bombeiros. No local, os policiais tentaram dialogar, na tentativa de fazer com que ele soltasse o facão, porém o adolescente não acatou as ordens e ainda investiu contra as equipes policiais por mais de uma vez.

Para conter o adolescente, um dos policiais precisou efetuar disparo de munição de elastômero contra ele, que acabou soltando o facão e foi imobilizado. O menor foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

11º BPM – Ubiratã Online

