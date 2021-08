Lote com 114 mil vacinas contra a Covid-19 chega ao PR; região recebe mais 1.422 doses

O Paraná recebeu na noite desta quarta-feira (11) mais 114.060 vacinas contra a Covid-19. São 50.310 doses da Pfizer/BioNTech e 63.750 da AstraZeneca/Fiocruz. Elas fazem parte da 37ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Do total, 1.422 serão repassadas para a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão.

O número de doses foi atualizado nesta quarta à tarde com a inclusão de mais 5.250 para D2 da AstraZeneca/Fiocruz. Anteriormente, a pasta havia informado que seriam 58.500 deste fabricante. As informações são do 35º Informe Técnico.

Cerca de 55,8% do lote (todas as doses da AstraZeneca) é destinado à segunda dose (D2) referente à 22ª pauta, mais a reserva técnica, e o quantitativo da Pfizer/BioNTech será integralmente destinado à primeira aplicação (D1), também incluindo a reserva, para dar continuidade à vacinação da população em geral acima de 18 anos.

As vacinas estão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, os imunizantes da Pfizer/BioNTech serão enviados já nesta quinta-feira (12).

“De acordo com a orientação do Governo do Estado, nossas equipes têm preparado toda a logística de distribuição das doses, mesmo antes dos imunizantes chegarem em solo paranaense. A média de tempo entre o recebimento e descentralização das vacinas é de até 24h, e por isso nesta quinta-feira vamos enviar todo o quantitativo de D1 para as Regionais”, disse.

Este é o segundo envio de vacinas ao Paraná nesta semana. Na segunda-feira (9), o Estado recebeu 209.170 doses, enviadas na terça.

Agora, com as novas doses, o Paraná soma 10.927.240 vacinas contra a Covid-19 recebidas do governo federal, segundo a plataforma Localiza SUS. O Estado já aplicou 8.807.498 vacinas, sendo 6.255.849 primeiras doses e 2.551.649 segundas doses ou doses únicas.

Agência Estadual de Notícias

