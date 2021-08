Luxon é + Seguro: Já pensou em fazer um seguro patrimonial ?

O seguro patrimonial é uma junção de coberturas e serviços, que assegura valores em casos de sinistro, incidentes e acidentes.

Seja qual for o tipo de patrimônio, a Luxon é + Seguro disponibiliza uma série de planos e coberturas que abrangem desde residências, apartamentos, empresas, até grandes indústrias.

Por que ter o seguro patrimonial?

O bom administrador sempre procura estar um passo a frente dos imprevistos, evitando grandes perdas, tendo mais opções para aproveitar oportunidades. Isso é justamente o que o seguro patrimonial oferece, proteção para que a empresa supere mais rapidamente imprevistos além de praticidade para lidar com os imprevistos corriqueiros.

Entre as vantagens oferecidas por essa modalidade de seguro, você encontra cobertura à produtos, serviços elétricos, hidráulico, manutenção na estrutura do estabelecimento e outros. Assim como em outros seguros é possível contratar coberturas adicionais, mas antes vamos mostrar como cobertura base contribui com sua empresa, consequentemente é possível identificar o que faz mais sentido para o seu negócio e qual tipo de extensão do seguro agregará mais a proposta.

Quais são as principais coberturas do seguro patrimonial?

O seguro básico que toda seguradora deve oferece possui proteção contra incêndio, raio e explosão. Porém o seguro patrimonial permite à empresa assegurar muitos outros quesitos, praticamente todo acidente ou incidente que possa interromper ou prejudicar suas atividades, como seu estabelecimento, seus equipamentos e veículos. Listamos abaixo algumas das coberturas adicionais:

tumultos, derrame e vazamento;

desentulho e desmoronamento;

equipamento – danos elétricos;

queda, impacto e fumaça;

alagamento e inundação;

roubo de valores;

roubo de bens;

despesas fixas

O seguro patrimonial atende a todos os tamanhos de empresas, mas ajuda principalmente pequenas e médias, para que se estabilizem e tenham mais garantias para se desenvolver.

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

