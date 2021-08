Motorista embriagado é preso após acidente em Campina da Lagoa

A Policia Militar foi acionada na noite desta quarta-feira (11), para prestar atendimento em um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo, ocorrido na Av. Pres. Juscelino Kubitscheck.



No local, os policiais constataram que o condutor da motocicleta não era habilitado. Além disso, o veículo estava com pendências na documentação. O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pala ambulância. Já o condutor do carro foi preso por embriaguez.

Aos policiais ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, porém se recusou a fazer o teste do etilômetro. O veículo dele estava devidamente licenciado e foi liberado.

11º BPM – Ubiratã Online

