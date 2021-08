Agora em Ubiratã a internet mais rápida do Paraná – SUPORTE TELECOM, autorizada da Operadora Ligue

A suporte Telecom, autorizada da operadora Ligue acabou de chegar em Ubiratã com a internet mais rápida do Paraná, isso mesmo, internet 100% fibra óptica e reconhecida pela Anatel.



Presente no mercado desde 2006, a Operadora Ligue vem sendo destaque em todas as cidades que atende.

Agora, o ubiratanense vai poder ter uma internet boa e pagar um precinho melhor ainda. A operadora chegou na cidade com uma promoção imperdível de 500 mega por R$109,90. Além da banda larga, a operadora oferece também TV por assinatura e linha telefônica.



Atendendo a grande maioria da área urbana do município, a Ligue veio para ficar, e, para te ajudar na aquisição da melhor internet do estado ai na sua casa, a Amanda e a Bruna, consultoras da Suporte Telecom irão te auxiliar a escolher o melhor plano de internet que cabe no seu bolso.



Entre em contato agora mesmo pelo fone (44) 98409-0195 ou fale pelo WhatsApp diretamente pelo link: https://api.whatsapp.com/send?phone=5544984090135