H. Vieira -Terraplenagem Ubiratã: Para os que buscam uma ótima empresa de terraplenagem

COMO É REALIZADO O SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

O SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM consiste no preparo e conformação do terreno, conforme delimitado no projeto de uma obra. A partir da avaliação criteriosa sobre o terreno é possível planejar os níveis adequados em cada área de forma precisa.

A partir desse planejamento, o serviço de terraplenagem é executado, considerando as características do solo e quais são as máquinas mais adequadas para realização dos trabalhos. Dividido em etapas, o serviço fornece a qualidade exigida para entregar o terreno mais adequado ao empreendimento.

As principais etapas da terraplenagem são a limpeza e a raspagem do terreno, a escavação, o carregamento, a movimentação do solo (retirada ou complementação), o espalhamento e a uniformização para finalizar com a compactação. Dessa forma, é entregue o terreno mais adequado para a finalidade da obra.

Estamos sempre à disposição para auxiliar no seu projeto.

Telefone: (44) 9 9948 1550 – (44) 3543 1987